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İETT araçlarındaki kazaların sebebi İBB! Mercedes firması açık açık uyarmış

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2022 16:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin otobüslerin ilgili parçalarının değişmemesi durumunda yolda kalacağı uyarısını görmezden geldiği ortaya çıktı. İhaleye katılan Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin ihaleden 41 gün önce teknik şartnameye, otobüslerde yapılması zorunlu olan konuların eklenmesini istediği, aksi durumda otobüslerin yolda kalma riski olduğunu resmi yazıyla İBB’ye bildirdiği ancak İBB’nin bu uyarıyı dikkate almadığı tespit edildi.
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