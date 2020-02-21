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21.02.2020

İdlib'de yüzyılın insani krizi! 2 milyon sivil evsiz kaldı!

"İdlib'de yüzyılın insani krizi yaşanıyor." Türkiye'nin güney sınırında, sınırın Suriye tarafında yaşananları anlatan bu net ifade Birleşmiş Milletlere ait.  İdlib'de rakamlar korkunç. Kentin nüfusu, Suriye'nin diğer bölgelerinden gelenlerle birlikte 4 milyona ulaşmış durumda. Ama Rusya, İran ve Esad güçleri, canlarını kurtarmak için İdlib'e sığınanları, rahat bırakmıyor. Çocuklar, bebekler annelerini babalarını kaybediyor. Aileler bombardıman altında can veren suçsuz minicik yavrularını kendi elleriyle toprağa veriyor. İşte dünyanın sırtını döndüğü büyük dramdan bir kesit...

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