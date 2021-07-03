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İddialar asılsız çıktı | Tazminata mahkum oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2021 17:22
Türk siyaseti son yıllarda muhalefetin nezaket anlayışını tartışıyor. Kamuoyu, asılsız iddialar, aynı konu hakkında birbirine tamamen zıt, ve tutarsız söylemlerle tanıklık ediyor. Özellikle ana muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu, aynı gün birbiri el çelişen açıklamalara imza atıyor. Yalanlanan iddialarında ısrar ediyor. Gelin şimdi Kılıçdaroğlu'nun 'Dün dündür, bugün bugündür' siyasetinin kanıtı olan söylemlerini bir kere daha hatırlayalım.
İddialar asılsız çıktı | Tazminata mahkum oldu!
İddialar asılsız çıktı | Tazminata mahkum oldu!
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