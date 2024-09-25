25 Eylül 2024, Çarşamba
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İçişleri'nden Türk teknesinin taciz edilmesine yönelik açıklama: Yunan unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Türk balıkçı teknesinin Yunan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edilmesine" yönelik resmi hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.