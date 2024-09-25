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İçişleri'nden Türk teknesinin taciz edilmesine yönelik açıklama: Yunan unsuru bölgeden uzaklaştırıldı

İçişleri'nden Türk teknesinin taciz edilmesine yönelik açıklama: Yunan unsuru bölgeden uzaklaştırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 21:07
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Türk balıkçı teknesinin Yunan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edilmesine" yönelik resmi hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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