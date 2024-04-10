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İçişlerinden bayram dönüşü için tedbir! Kamyon, çekici, tankerlerin belirlenen istikameti kullanması yasak

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 10.04.2024 10:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram dönüşü için alınan tedbirleri açıkladı. Kamyon, çekici, tankerlerin belirlenen istikameti kullanması yasak. İşte tüm detaylar…
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