İçişleri Bakanlığından “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu ek genelge! 81 ile gönderildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı... Ayrınıtları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.