İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün'ün Ekrem İmamoğlu haberlerine yalanlama!

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gazetelerinin "Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı" haberleri hakkında açıklama yaptı. Yalan haberleriyle ünlü muhalefet yandaşları Sözcü ve Cumhuriyet'e, "Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir." ifadeleriyle cevap verdi.