04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün'ün Ekrem İmamoğlu haberlerine yalanlama!

İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün'ün Ekrem İmamoğlu haberlerine yalanlama!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2021 15:10
Güncelleme:04.05.2021 15:16
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gazetelerinin "Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı" haberleri hakkında açıklama yaptı. Yalan haberleriyle ünlü muhalefet yandaşları Sözcü ve Cumhuriyet'e, "Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir." ifadeleriyle cevap verdi.
İçişleri'nden İmamoğlu haberlerine yalanlama
İçişleri'nden İmamoğlu haberlerine yalanlama
FETÖ'nün kritik ismi işte böyle yakalandı
FETÖ'nün kritik ismi işte böyle yakalandı
HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu!
HİSAR-A uçağı başarıyla vurdu!
Marketlerde hangi ürünler satılacak?
Marketlerde hangi ürünler satılacak?
Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne?
Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne?
FETÖ'cü firari eski binbaşı yakalandı
FETÖ'cü firari eski binbaşı yakalandı
MHP'den 100 maddelik anayasa çalışması
MHP'den 100 maddelik anayasa çalışması
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması! Anayasa metin çalışması tamamlandı
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması! Anayasa metin çalışması tamamlandı
Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe!
Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe!
İnce partiyi ne zaman kuracak?
İnce partiyi ne zaman kuracak?
CHP'li Erdoğdu kaçaktan vazgeçemiyor!
CHP'li Erdoğdu kaçaktan vazgeçemiyor!
Gaziantep'te yaşananların perde arkası
Gaziantep'te yaşananların perde arkası
Daha Fazla Video Göster