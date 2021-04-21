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İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması! 23 Nisan dahil 3 gün sokak kısıtlaması

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Giriş: 21.04.2021 22:36
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak” Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması!
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması!
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