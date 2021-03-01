İçişleri Bakanlığından son dakika kısıtlama açıklaması! O kişiler muaf sayılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacaktır." ifadeleri kullanıldı.