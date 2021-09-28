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İçişleri Bakanlığından 81 ile taksi genelgesi: Artık men edilebilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.09.2021 15:16
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine taksi genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak. Ticari taksi denetimleri arttırılacak, şehirlerarası otobüslerdeki gibi ticari taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.
İçişleri Bakanlığından 81 ile taksi genelgesi
İçişleri Bakanlığından 81 ile taksi genelgesi
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