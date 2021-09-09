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İçişleri Bakanlığından 81 ilde Güvenli Eğitim Uygulaması: 41 bin 677 personel katıldı

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Giriş: 09.09.2021 09:06
İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi. 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı, 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere 41 bin 559 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde; kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 996 şahıs yakalandı.
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İçişleri Bakanlığından 81 ilde Güvenli Eğitim Uygulaması
İçişleri Bakanlığından 81 ilde Güvenli Eğitim Uygulaması
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