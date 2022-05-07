İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "trafik" genelgesi

İçişleri Bakanlığı 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelgede her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olduğu belirtildi.