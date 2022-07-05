05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'bayram' genelgesi! 7 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar devam edecek

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'bayram' genelgesi! 7 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar devam edecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2022 10:17
Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimlerinin 07 Temmuz’da başlayacağı ve 18 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi. Bu tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9.580 ekip/tim, 17.529 personel olmak üzere toplam 114.960 ekip/tim, 210.352 personel görev alacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kör noktada teyakkuz!
Kör noktada teyakkuz!
YHT’de bayram biletleri tükendi!
YHT’de bayram biletleri tükendi!
Görüntüler geldi! Şafak baskını
Görüntüler geldi! Şafak baskını
Nefes Operasyonu! 214 gözaltı kararı
Nefes Operasyonu! 214 gözaltı kararı
Nefes operasyonu! Flaş açıklamalar
Nefes operasyonu! Flaş açıklamalar
Firari FETÖ’cüler saklandıkları evde yakalandı!
Firari FETÖ'cüler saklandıkları evde yakalandı!
29 yıldır dinmeyen acı!
29 yıldır dinmeyen acı!
Duygulandıran vasiyet: Adımı versinler
Duygulandıran vasiyet: Adımı versinler
Memur maaşları ne kadar oldu?
Memur maaşları ne kadar oldu?
Ankara’da kritik zirve!
Ankara'da kritik zirve!
Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı
Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı
İşte CHP’nin 3 Cumhurbaşkanı adayı
İşte CHP’nin 3 Cumhurbaşkanı adayı
Daha Fazla Video Göster