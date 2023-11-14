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İçişleri Bakanlığında güvenlik toplantısı! Bakan Ali Yerlikaya'dan paylaşım: İstihbarat ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik

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Giriş: 14.11.2023 17:23
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı güvenlik toplantısı paylaşımında, "Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Mengene, Çengel, Çember ve Kıskaç operasyonlarımızın değerlendirilmesi başta olmak üzere güvenlik, istihbarat ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
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