İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İlinde "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığına; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1060) personel görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.

Bakanlık tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."