19 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2021 10:56
İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İlinde "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığına; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1060) personel görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.

Bakanlık tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mine Kırıkkanat’tan Kılıçdaroğlu’na tepki
Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
AK Parti Milletvekili Kılıç’a veda
AK Parti Milletvekili Kılıç'a veda
Diyarbakır’da kentsel dönüşüm çalışması
Diyarbakır'da kentsel dönüşüm çalışması
Terörle mücadele tam gaz devam ediyor
Terörle mücadele tam gaz devam ediyor
Solda 3. ittifak mı kurulacak?
Solda 3. ittifak mı kurulacak?
Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik
Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik
Ankara Valisi Vasip Şahin patlamadaki son durumu açıkladı
Ankara Valisi Vasip Şahin patlamadaki son durumu açıkladı
Ankara’daki patlamanın sebebi ne? Vali A Haber’de açıkladı
Ankara’daki patlamanın sebebi ne? Vali A Haber'de açıkladı
‘’Helalleşmek’’ isteyen Kılıçdaroğlu’nun hakaret etmediği kesim yok!
‘’Helalleşmek’’ isteyen Kılıçdaroğlu’nun hakaret etmediği kesim yok!
AK Parti milletvekili Kılıç hayatını kaybetti
AK Parti milletvekili Kılıç hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun helalleşme mesajı HDP’li Demirtaş’ı memnun etti!
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme mesajı HDP'li Demirtaş'ı memnun etti!
Kılıçdaroğlu’na helalleşme tepkisi
Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi
Daha Fazla Video Göster