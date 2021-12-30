30 Aralık 2021, Perşembe
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İçişleri Bakanlığı yılbaşı kapsamında alınacak tedbirleri belirledi
İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri açıkladı. Ankara otobüs terminalinde de yılbaşı öncesi güvenlik uygulaması yapılıyor. A Haber muhabiri Murat Sekban o noktadan detayları aktardı.