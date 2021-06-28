İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi açıkladı! 81 ile gönderildi | 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlamaları kalkıyor…

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 1 Temmuz’dan itibaren yeni dönemle ilgili alınan kararları duyurdu. Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırılıyor." dedi. Ancak Başkan Erdoğan, 1 Temmuz kararlarının detayları için İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgeyi işaret etmişti. Son dakika haberine göre; bu önemli gelişme sonrası İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girecek kararlara dair yeni bir genelge yayımladı. Peki, kamuda normal mesai nasıl olacak? Müzik faaliyetleri hangi saatler arasında gerçekleşecek? Şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma nasıl olacak? İşte Kovid-19'la mücadeledeki yeni kararları içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi…