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İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu! Çekirge operasyonu başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.10.2021 09:18
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi.
Çekirge operasyonu başladı
Çekirge operasyonu başladı
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