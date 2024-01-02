02 Ocak 2024, Salı
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İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır.