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İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

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Giriş: 02.01.2024 08:56
İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır.
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