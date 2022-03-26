26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 1 terörist teslim oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 10:11
Güncelleme:26.03.2022 10:12
Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha teslim olurken, toplam sayı 19'a ulaştı.

çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Yürüttülen çalışma sonucu 1 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2011 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2022 YILINDA 19 PKK'LI TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi."

1 terörist teslim oldu
1 terörist teslim oldu
Meclis’e 10 fezleke daha ulaştı
Meclis'e 10 fezleke daha ulaştı
Küresel ölçekte rekabet nasıl sağlandı?
Küresel ölçekte rekabet nasıl sağlandı?
CHP’liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor
CHP'liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor
Rusya çocukları mı kaçırıyor?
Rusya çocukları mı kaçırıyor?
İşte fonlanan kuruluşların listesi
İşte fonlanan kuruluşların listesi
Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB’ye sert sözler
Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB'ye sert sözler
Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiriler
Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler
Erdoğan, kokpit içinden paylaştı
Erdoğan, "kokpit içinden" paylaştı
Tokat Havalimanı açıldı
Tokat Havalimanı açıldı
İşte vekil sayısı yükselen ve düşen iller
İşte vekil sayısı yükselen ve düşen iller
Yeni Tokat Havalimanı açılıyor
Yeni Tokat Havalimanı açılıyor
Daha Fazla Video Göster