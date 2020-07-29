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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü

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Giriş: 29.07.2020 13:00
Güncelleme:29.07.2020 13:15
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’de “Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor. Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.006 personel görev alıyor.

YILDIRIM-1 Operasyonu; 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak ili kırsalında, YILDIRIM-2 Operasyonu; 19 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari ili kırsalında, YILDIRIM-3 Operasyonu; 26 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, YILDIRIM-4 Operasyonu; 28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında başlayan operasyonlara devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığını koordinesinde, Temmuz ayında başlanılan YILDIRIM operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
İşte Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonundan ilk görüntüler
İşte Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonundan ilk görüntüler
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Operasyon başladı
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