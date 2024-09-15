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İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 09:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 5-12 Eylül'de 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini, 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
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2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
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