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İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi

DHA
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Giriş: 09.06.2024 09:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Mayıs-6 Haziran döneminde 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini, toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
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