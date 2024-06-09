İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Mayıs-6 Haziran döneminde 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini, toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

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