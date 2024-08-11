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İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı

AA
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Giriş: 11.08.2024 11:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 1-8 Ağustos'ta 2 milyon 609 bin 216 aracın denetlendiğini, 436 bin 589 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
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