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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesinin cenaze programı belli oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada duyurdu. Bakan Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi, 14 Mart Pazar günü İstanbul'da Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.