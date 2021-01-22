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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine hakaret! Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Lanetliyorum
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
AYM'nin Enes Berberoğlu kararı ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül, "Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır." dedi.
Bakan Gül, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret konusunda, "Kadınların haysiyeti onuru her şeyden önemli. Annelerine yapılan saldırııyı şiddetle kınıyorum.. Bu kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, ailesine kimsenin küfretme hakkı yoktur. Aile en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Kimin annesi olursa olsun en ağır şekilde elbette kınamak, yakışıksız ifadeleri engellemek de hepimizin görevi. Kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkarılır. Kanun dağıtımı yargıdadır, sosyal medyada değil. Bu tür hadiseleri de inşallah hiç kimse yaşamaz." dedi.