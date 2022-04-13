13 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polise hakarete sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! HDP'li Musa Piroğlu'na çıt çıkmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı. Görüntüde bir polisin HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu'na tepki gösterdiği anların görüntüleri dikkat çekti.