İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına yanıt: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde ortaya attığı "siyasi cinayet" iddialarına yanıt verdi. Soylu, "Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" derken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sabah iddialarla ilgili resen soruşturma başlattı.