İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dikkat çeken açıklama! Büyükelçi iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Soylu, 6 muhalefet partisinin üzerinde anlaşmaya vararak altına imza attığı mutabakat metnini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Avrupa ülkesi büyükelçisine gönderip düzelttirdiğini söyledi.

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