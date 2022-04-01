01 Nisan 2022, Cuma
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dikkat çeken açıklama! Büyükelçi iddiası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Soylu, 6 muhalefet partisinin üzerinde anlaşmaya vararak altına imza attığı mutabakat metnini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Avrupa ülkesi büyükelçisine gönderip düzelttirdiğini söyledi.