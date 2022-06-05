İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Allah fırsat vermesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Allah fırsat vermesin" başlığı altında 4 madde sıralayan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara da 4 madde ile cevap verdi.