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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Allah fırsat vermesin

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2022 13:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Allah fırsat vermesin" başlığı altında 4 madde sıralayan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara da 4 madde ile cevap verdi.
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