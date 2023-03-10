10 Mart 2023, Cuma
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. El birliğiyle bu felaketin de üstesinden gelineceğinin vurgusunu yapan Bakan Soylu, "İnsan ayırt etmeden her geçen gün buradaki standartları yükseltmek için de büyük gayret içindeyiz." dedi. Sosyal medyada yürütülen yalan ve algı operasyonlarına ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "Sosyal medyada söylenenlerin hiçbir anlamı yok. Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir." diye konuştu.