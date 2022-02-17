İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan PKK kamplarını devreye soktu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile toplantı yaptı. Bakan Soylu toplantıda, “Avrupa'nın göçü yönetecek kabiliyeti yok. Şam ve çevresinden göç var. Batı bir şey yapmıyor, sadece izliyorlar. Suriye'den gelişler devam ediyor, engellenen sayının yüzde 25'i Şam bölgesinden geliyor. 8 milyon mülteci saldırı tehdidinde sınıra yönelebilir. 5 yılda 620 bin göçmen Batı’ya gitti. Yakalanıp geri gönderilen kaçak göçmen sayısı 306 bin 138.” dedi. PKK'nın Yunanistan'daki kampları ile ilgili de konuşan Bakan Soylu, “Yunanistan terör kampını yeniden harekete geçirdi. Kampı devreye sokmasalardı bu yıl katılım daha az olacaktı.” ifadelerini kullandı.

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