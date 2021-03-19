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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Artvin'deki yangın bölgesine gitti

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Giriş: 19.03.2021 12:35
Güncelleme:19.03.2021 12:36
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangında 60 ev küle döndü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 193 bağımsız bölümde hasar tespit edildiğini açıkladı. .
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