İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Artvin'deki yangın bölgesine gitti

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangında 60 ev küle döndü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 193 bağımsız bölümde hasar tespit edildiğini açıkladı. .