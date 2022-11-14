İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın yaşandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." dedi.