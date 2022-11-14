15 Kasım 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın yaşandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." dedi.