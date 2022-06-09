09 Haziran 2022, Perşembe
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Kaçak göçmenlerle ilgili 2 yeni adım!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin." dedi.