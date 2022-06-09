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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Kaçak göçmenlerle ilgili 2 yeni adım!

AA
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Giriş: 09.06.2022 11:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin." dedi.
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