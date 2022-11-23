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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası Düzce'de! "70'in üstünde artçı meydana geldi. 30'un üstünde yaralı var"

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Giriş: 23.11.2022 07:48
AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan helikopter ile Düzce'ye intikal etti. Son durumu Düzce'den aktaran Bakan Soylu, "70'in üstünde artçı meydana geldi. 30'un üstünde yaralı var! 1'inin durumu ağır. Başkan Erdoğan'a son bilgileri ilettik. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren takipte" dedi.

BAKAN SOYLU DÜZCE'DE: 1'İ AĞIR 30'UN ÜSTÜNDE YARALI VAR

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.

"70'DEN FAZLA ARTÇI OLDU"

Son durumu Düzce'den aktaran Bakan Soylu, "70'in üstünde artçı meydana geldi. 30'un üstünde yaralı var! 1'inin durumu ağır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN TAKİPTE"

Bakan Soylu: "Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız valilerimizle de görüşürken illeriyle ilgili bilgileri aldılar." dedi.

Soylu, "Herhangi bir can kaybımız yok. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "(Düzce) Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor." açıklamasını yaptı

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