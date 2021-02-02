İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi Üniversitesindeki olayları ilişkin canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylui katıldığı özel bir televizyon programında canlı yayınında Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olayların perde arkasına ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. Bakan Soylu, "Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Şimdi diyor ki 'Siz kayyum rektör atadınız' Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Soylu, "Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.