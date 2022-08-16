İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: "Tendürek tertemiz!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada" dedi. Soylu, Tendürek dağında, terör örgütünün yuvalanmasına karşı iki aya kadar bir üs kurulacağını da söyledi.