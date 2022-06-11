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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz'da uygulanacak

AA
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Giriş: 11.06.2022 13:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği mahallelerde tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. Yabancı sayısının yüzde 25'i geçtiği 781 mahalle ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle bin 200 mahalle ikamete kapatılacak." dedi. Karar, 1 Temmuz'da uygulanmaya başlayacak. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.
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