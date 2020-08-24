İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında sel bölgesindeki son durumu anlattı

Son dakika haberi... Giresun Dereli'de yaşanan sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmalarla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Soylu, bölgede kayıp olan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürüldüğünü söyledi. Soylu, "Cumhurbaşkanımız bölgedeki son durumu yakından takip ediyor, sürekli bilgi arz ediyoruz, talimatları var tüm talimatlarıyla birlikte adım atmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.