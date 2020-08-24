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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında sel bölgesindeki son durumu anlattı

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Giriş: 24.08.2020 16:01
Güncelleme:24.08.2020 16:15
Son dakika haberi... Giresun Dereli'de yaşanan sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmalarla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Soylu, bölgede kayıp olan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürüldüğünü söyledi. Soylu, "Cumhurbaşkanımız bölgedeki son durumu yakından takip ediyor, sürekli bilgi arz ediyoruz, talimatları var tüm talimatlarıyla birlikte adım atmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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