15 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 335 bin 956 depremzede aileye 10 bin TL'lik yardım gönderildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, evlerinde hasar tespiti tamamlanan 335 bin 956 depremzede aileye 10 bin TL'lik yardım gönderildiğini ve evlerin bir yılda teslim edilerek tahliye edilen vatandaşların yeniden şehirlerine döneceğini belirtti. Bakan Soylu, “Binaların yüzde 40'ında hasar tespit edildi. Antakya'da iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara girilmemesi gerekiyor. Güvenlik gücü sayısını üçe katladık. Enkaz sahipleri enkaz kaldırılırken enkazın başında olabilecek. Delil toplamadan enkaz kaldırılmıyor” dedi.