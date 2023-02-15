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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 335 bin 956 depremzede aileye 10 bin TL'lik yardım gönderildi

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Giriş: 15.02.2023 11:12
Güncelleme:15.02.2023 11:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, evlerinde hasar tespiti tamamlanan 335 bin 956 depremzede aileye 10 bin TL'lik yardım gönderildiğini ve evlerin bir yılda teslim edilerek tahliye edilen vatandaşların yeniden şehirlerine döneceğini belirtti. Bakan Soylu, “Binaların yüzde 40'ında hasar tespit edildi. Antakya'da iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara girilmemesi gerekiyor. Güvenlik gücü sayısını üçe katladık. Enkaz sahipleri enkaz kaldırılırken enkazın başında olabilecek. Delil toplamadan enkaz kaldırılmıyor” dedi.
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