İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma sonrası normalleşme açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu düşen vaka sayıları ile ilgili de, “Amacımıza yaklaştığımızı rakamlardan görüyoruz. 10 milyondan fazla kişiye çalışma muafiyet belgesi verildi.” dedi. İçişleri Bakanı Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız." diye konuştu.