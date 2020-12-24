İçişleri Bakanı Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına çok sert tepki: Hiçbir anlamı yok

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

AİHM'NİN DEMİRTAŞ KARARI

İtalya'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı. Kimse ses çıkarmadı. Fransa'da, Yunanistan'da bunlar sorun olmadı. Türkiye terörle mücadele ederken ise işler değişiyor.

Kusura bakmasınlar Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Tehlikenin farkında değil. Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. Avrupa'nın içinde gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'mış gibi' uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum.

HİÇBİR ANLAMI YOKTUR

'PKK'yı eleştirin' denmesine rağmen bir kez bile PKK ile açıklama yapmayan, tam tersine onlara destek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş teröristtir.

AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.