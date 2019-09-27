BİZE ULAŞIN
27.09.2019
İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber'e özel açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da polis servis aracını hedef alan terör örgütünün belirlendiğini söyledi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede en üst noktada olduğunu ifade etti. Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti" için "terörle mücadelede milattır" diyen Soylu, terör örgütünden ikna edilerek adalete teslim olanlara ilişkin son rakamı da paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.