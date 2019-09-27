27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.09.2019

İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber'e özel açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da polis servis aracını hedef alan terör örgütünün belirlendiğini söyledi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede en üst noktada olduğunu ifade etti. Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti" için "terörle mücadelede milattır" diyen Soylu, terör örgütünden ikna edilerek adalete teslim olanlara ilişkin son rakamı da paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber'e özel açıklamalar
İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika: İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Silivri açıklarında yeni bir sarsıntı meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Silivri açıklarında yeni bir sarsıntı meydana geldi
Hollandalı ünlü deprem tahmincisinden bir uyarı daha! İstanbul’daki büyük deprem…
Hollandalı ünlü deprem tahmincisinden bir uyarı daha! İstanbul’daki büyük deprem…
Son dakika: İstanbul’da yeni deprem olacak mı?
Son dakika: İstanbul’da yeni deprem olacak mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreminin bilançosunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreminin bilançosunu açıkladı
İstanbul’da yarın okullar tatil edildi mi?
İstanbul’da yarın okullar tatil edildi mi?
Beyoğlu'nda bir bina boşaltıldı
Beyoğlu'nda bir bina boşaltıldı
İtalyan yerbilimci profesör depreme böyle yakalandı! İşte o anlar
İtalyan yerbilimci profesör depreme böyle yakalandı! İşte o anlar
'15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu' yalanı
'15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu' yalanı
Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklama: Bundan sonraki süreçte...
Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklama: Bundan sonraki süreçte...
İstanbul depreminde can kaybı var mı?
İstanbul depreminde can kaybı var mı?
Avcılar'da minarenin devrilme anı kameraya yansıdı
Avcılar'da minarenin devrilme anı kameraya yansıdı
Daha Fazla Video Göster