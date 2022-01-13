13 Ocak 2022, Perşembe
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İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber canlı yayınında Twitter Facebook ve Instagram açıklaması
A Haber ekranında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram ile ilgili konuştu. İstedikleri gibi sosyal medya platformlarına yön verildiğine dikkat çeken Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara vugu yaptı. İşte o açıklamalar...