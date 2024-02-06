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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 11:32
Bugün asrın felaketinin 1. yılı... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Dünyanın en büyük arama-kurtarma operasyonu yapıldı” ifadelerini kullandı.
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