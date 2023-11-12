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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Ağır Sınır Güvenliği Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Göç akınına geçit yok

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 15:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağır Sınır Güvenliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Sıınırda 59 adet elektrooptik kule inşaatı tamamlandı." dedi. "Göç akınına geçit yok" diyen Bakan Yerlikaya, "Sınırdan en ufak bir göç akınını dahi engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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