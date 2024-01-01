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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama! 3 ilde KALKAN-6 operasyonu düzenlendi

İHA
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Giriş: 01.01.2024 08:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de Düzensiz Göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” operasyonu ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandı” dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama! 3 ilde KALKAN-6 operasyonu düzenlendi
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