İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Teröristlerin nefeslerini keseceğiz' diyerek duyurdu: 20 kişi gözaltında!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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