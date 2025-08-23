İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Tarihi bir dönüm noktasındayız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarihi bir dönüm noktasında olduğunu belirterek "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Terörsüz bir Türkiye’ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

