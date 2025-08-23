İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Tarihi bir dönüm noktasındayız"

23 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 16:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarihi bir dönüm noktasında olduğunu belirterek "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Terörsüz bir Türkiye’ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
